مصر تفوز بتنظيم بطولة البحر المتوسط لجمباز الايروبيك والإيقاعي بشرم الشيخ 2024

عقدت الجمعية العمومية لاتحاد دول البحر المتوسط للجمباز، علي هامش بطولة البحر المتوسط لجمباز الإيروبيك والجمباز الإيقاعي المقامة حاليا بمدينة ريميني الإيطالية، اجتماعا مهماً قررت فيه منح مصر تنظيم واستضافة بطولة 2024 الجمباز الإيقاعي والايروبيك فى مدينة شرم الشيخ اكتوبر 2024.

من جانبه أعرب الدكتور ايهاب آمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي ان مصر تواصل انتصاراتها في تنظيم البطولات القارية والدولية فى جميع المجالات الرياضية بشكل عام والجمباز بشكل خاص.

واضاف امين ان مصر فى ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتمتع ببنية ومنشآت رياضية علي أعلي مستوي تنافس بها العالم فى استضافة البطولات الدولية والعالمية والعربية والقارية.

وتابع امين ان اتحاد الجمباز يحظي بمساندة كبيرة من الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة بعد تنظيم بطولات كأس العالم والنتائج الطيبة التي تحققها المنتخبات الوطنية علي جميع فروع الجمباز

من ناحية أخرى تشارك بعثة منتخب مصر للجمباز الإيقاعي والايروبيك حاليا في منافسات بطولة البحر المتوسط للجمباز خلال الفترة من 7 الي 10 ديسمبر الجاري المقامة في دولة إيطاليا.

ويمثل منتخب مصر للجمباز الإيقاعي

عاليا أحمد

لينا حليقه

المدربة

الكابتن/ ميار رجب

ويمثل منتخب مصر لفرع جمباز الايروبيك

معاذ علي

عمر مرجان

ملك حيده

ساندي الخطيب

رقية فتيحه

جودي مرسي

ديمه عبد المطلب

المدربين:

الكابتن/ محمود أيمن

الكابتن/ يارا حسن