يبحث الكثير من المواطنين عن خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وذلك بداية مع كل شهر يرغب المواطنون في معرفة قيمة الاستهلاك الشهري للخدمات المقدمة لهم من كهرباء وغاز ومياه، لذلك يرتفع معدل البحث عن كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر ديسمبر 2023 التي بدء تحصيلها.

ويوضح صدى البلد خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

• الدخول إلى موقع وزاة الكهرباء

• الوقوف على أيقونة خدمات.

• اختر الاستعلام عن الفواتير.

• تظهر أمامك قائمة بشركات الكهرباء المتنوعة على مستوى الجمهورية.

• اختر الشركة التي تتبعها.

• ادخل قراءة العداد.

• ادخل الكود الخاص بك.

• اضغط استعلام.

• يظهر أمامك إيصال الكهرباء عن قيمة الاستهلاك الشهري.

كذلك يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر ديسمبر 2023 في شركات الكهرباء التالية:

• شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء

• شركة القناة لتوزيع الكهرباء

• شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

• شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

• شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء

• شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء

• شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

• شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء

• شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

سداد فاتورة الكهرباء

ويمكن يمكن سداد فاتورة الكهرباء من المنزل من خلال الدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء واتباع الخطوات التالية:

• لدفع فاتورة الكهرباء بالفيزا أدخل على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء .

• اختر أيقونة «دفع الفاتورة».

• سجل الدخول

• اكتب بيانات العداد بدقة، والتي تتضمن رقم العداد وكود السداد الالكتروني المدون على إيصال الكهرباء.

• اضغط على الدفع بواسطة فوري.

طريقة دفع فاتورة الكهرباء بالفيزا

تتيح شركة الكهرباء إمكانية دفع فاتورة الكهرباء بالفيزا مرتبطة بالمحافظ البنكية، حيث تتيح الشركة 12 محفظة بنكية يمكن من خلالها سداد فاتورة الكهرباء وهي محافظ البنوك الآتية: «بنك مصر– البنك الأهلى- – بنك CIB- بنك الإسكندرية – بنك كريدى اجريكول– بنك بلوم– بنك QNB – بنك الإسكان والتعمير – بنك أبوظبى الامارتى – بنك عودة – بنك قناة السويس – بنك NBK».

وفي سياق متصل يوضح صدى البلد خطوات التقديم على عداد كهرباء كودي:

صورة البطاقة الشخصية للمشترك.

إحضار صورة موثقة من ملكية الوحدة السكنية أو الوحدة التجارية.

إحضار صورة من مقايسات العداد، وإرفاق التصريح من الحي بأن هذه الوحدة قانونية.

حالة أن الوحدة تجارية، تقديم الملف الضريبي.

قم بإرفاق صورة من فاتورة الكهرباء أو المياه.

ما هي إجراءات تقديم الطلب على عداد كهرباء الكارت إلكترونيا

الدخول على المنصة الإلكترونية الموحدة

انقر على خدمة طلب تركيب عداد قانونى.

سجل حساب جديد على المنصة.

املأ البيانات المطلوبة وتأكد من صحة البيانات.

إرفاق المستندات المطلوبة.

قم بإرسال الطلب.

قم بحفظ الرقم الكودي الخاص بالعداد؛ لتتمكن من الاستعلام ومتابعة الطلب.

شروط تركيب العداد الكودى

الأوراق المطلوبة لتركيب العداد الكودي

-إحضار صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب لتقديم على عداد الكهرباء بالكارت.

-إحضار عقد الملكية الخاص بالوحدة التي ترغب في تركيب عداد الكهرباء بالكارت لها على أن يكون عقد الملكية باسم صاحب البطاقة التي ستقدمها.

-إحضار إيصال السداد لآخر عملية ممارسة لمقدم الطلب للوحدة التي تريد توصيل عداد الكهرباء بالكارت لها.

-عليك بتقديم كل البيانات التي سبق وذكرناها على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

مميزات عداد الكهرباء الكارت

مميزات عداد الكهرباء بالكارت عديدة ومنها:

القضاء على مشكلة الأخطاء الشائعة في تحصيل فواتير الاستهلاك.

يوفر سهولة الشحن؛ نظرًا لإمكانية شحنه في أي وقت، وأماكن مختلفة.

يعمل عداد الكهرباء الكارت على التحكم في الاستهلاك ومن ثم، ترشيد وخفض الاستهلاك.

يساعد عداد الكهرباء بالكارت على تفادي الأخطاء الشائعة في فواتير الاستهلاك.

ولكيفية تحويل العداد الممارسة إلى الكودي يتم وفق الآتي:

1- تقديم جواب التصالح مع المحليات وفقا لقانون مخالفات البناء لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.

2- صورة من البطاقة الشخصية.

3- صورة من عقد ملكية الوحدة.

4- العقد المبرم بين المشترك و شركة توزيع الكهرباء الخاص بالعداد الكودى.

5- تقديم طلب بشركة التوزيع مرفق به المستندات المطلوبه بتحويل عداد الكهرباء الكودى إلى قانونى بعد إنهاء إجراءات التصالح.

6- تحويل العداد الكودى لقانونى لا يتطلب اى مصاريف ماليه إضافية.

7- تغير العداد الكودى لقانونى لا يحتاج لتغيير العداد مرة أخرى لأنه عداد مسبوق الدفع.

كيفية تقديم طلب تركيب عداد كهرباء

أولا : المستندات المطلوبة:

1- شهادة من الحى تفيد صدور تررخيص المبانى ومطابقتها للشروط.

2- إيصال سداد مركز المعلومات (محافظة القاهرة فقط).

3- صورة من عقد الإيجار أو الملكية للعين.

4- صورة البطاقة الشخصية (الأصل للإطلاع)

5- صورة توكيل موثق فى حالة الطلب للغير.

6- صورة البطاقة الضريبية للأنشطة التجارية.

7- صورة رخصة مزاولة المهنة للأنشطة التجارية.

ثانياً : المبالغ المقررة للحصول على الخدمة:

1- 90 قرشا عن أى شهادة أو إقرار.

2- 10 قروش رسم الموارد عن كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية.

3- 90 قرشا عن كل ورقة من أوراق العقد.

4- 10% ضريبة مبيعات من إجمالى قيمة المقايسة

ويتيح العداد المسبق الدفع للمواطنين التحكم في استهلاكهم ومراقبته بشكل دوري مع التخلص من مشكلة تراكم الاستهلاك، وكذلك أخطاء الفواتير التي يشتكي منها العديد نتيجة عدم انتظام الكشافين في قراءة عدادات الكهرباء القديمة.