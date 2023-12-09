جاهزية جميع المراكز الانتخابية لإستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية جاهزية المقار الانتخابية بنطاق المحافظة لإستقبال المواطنين للادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والمُقرر انطلاقها غداً والمستمرة على مدار ثلاثه أيام حتى يوم الثاني عشر من ديسمبر الجارى.

أوضح المحافظ أنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى بكافة المراكز والمديريات والمرافق الخدمية لتهيئه الأجواء المناسبه أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم الإنتخابية في جو يسوده الهدوء والديمقراطية ، مشيراً إلى تقديم كافه أوجه الدعم اللوجيستي مع الإلتزام بقواعد الهيئة الوطنية للإنتخابات لخروج العرس الانتخابي في أبهى صوره.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ ، قام رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور على اللجان والمراكز الإنتخابية للتأكد من نظافتها وعدم وجود أي اشغالات تعيق حركه المواطنين أثناء دخولهم لتلك المقار الإنتخابية و مراجعه أعمده الإنارة بمحيط المراكز الإنتخابية وجميع الطرق المؤدية إليها وتوفير مقاعد ومظلات امام اللجان، وأماكن وساحات انتظار للناخبين ، وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، والعمل على توفير وسائل الراحة التامة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.