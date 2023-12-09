عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جاهزية جميع المراكز الانتخابية لإستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم بالشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية جاهزية المقار الانتخابية بنطاق المحافظة لإستقبال المواطنين للادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والمُقرر انطلاقها غداً والمستمرة على مدار ثلاثه أيام حتى يوم الثاني عشر من ديسمبر الجارى.

أوضح المحافظ أنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى بكافة المراكز والمديريات والمرافق الخدمية لتهيئه الأجواء المناسبه أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم الإنتخابية في جو يسوده الهدوء والديمقراطية ، مشيراً إلى تقديم كافه أوجه الدعم اللوجيستي مع الإلتزام بقواعد الهيئة الوطنية للإنتخابات لخروج العرس الانتخابي في أبهى صوره.

محافظ الشرقية: أراهن على وعي المواطن وحرصه على المشاركه في الانتخابات الرئاسية

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ ، قام رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور على اللجان والمراكز الإنتخابية للتأكد من نظافتها وعدم وجود أي اشغالات تعيق حركه المواطنين أثناء دخولهم لتلك المقار الإنتخابية و مراجعه أعمده الإنارة بمحيط المراكز الإنتخابية وجميع الطرق المؤدية إليها وتوفير مقاعد ومظلات امام اللجان، وأماكن وساحات انتظار للناخبين ، وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، والعمل على توفير وسائل الراحة التامة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

استقبال المواطنين الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الطوارئ القصوى العرس الانتخابي المراكز والمدن المراكز الانتخابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استشهاد الصحفية علا عطا الله وعدد من أفراد عائلتها في قصف إسرائيلي

اعرف لجنتك في الانتخابات الرئاسية 2024.. من هنا

بسبب الأهلي|مفاجأة مدوية.. الزمالك يرفض مشاركة أحمد فتوح في المباريات

كمين المقاومة الفلسطينية.. تصفية قوات خاصة كبيرة للاحتلال والقتلي بالمئات

تحرك عاجل من إدارة الأهلي بعد التعادل مع شباب بلوزداد.. تفاصيل

كتائب القسام تعلن وقوع قوتين خاصتين إسرائيليتين في كمينين بحي الشيخ رضوان

مفاجأة.. اعترافات مهندس دار السلام: ضربتهم بالنار وحطيت عليهم أسمنت عشان الرائحة

صدمة| كولر يحسم الجدل ويكشف سر استبعاد عبد القادر من مباريات الأهلي

ترشيحاتنا

ليفربول ضد كريستال بالاس .. محمد صلاح يدرك التعادل لـ الريدز

إنجاز تاريخي.. رقم جديد لـ محمد صلاح مع ليفربول

محادثات غير رسمية للتحضير لمفاوضات جديدة بشأن اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "نافتا"

الشعب الديمقراطي: توعية مستمرة من الأحزاب بأهمية المشاركة في الانتخابات

أخبار الفن.. وفاة ملحن شهير.. لصوص يقتحمون منزل نجم.. أسما إبراهيم تكشف غضب رانيا يوسف

غرفة عمليات بـ"الصحفيين" لمتابعة الانتخابات الرئاسية.. والنقابة تهيب بالجهات الرسمية لتسهيل عمل الزملاء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر غير متوقع لفستان كاثرين جونز في مهرجان السينما الهندية

نشرة المرأة والصحة.. سعر فستان يسرا في ختام مهرجان البحر الأحمر.. أطعمة تقضي على فقر الدم

لن تصدق| ماذا يحدث للجسم عند تناول الصودا والمشروبات الغازية يوميا؟

الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987.. ماذا حدث وكيف انتهت؟

فيديو

خطة أمريكا لقطاع غزة بعد فشل الاحتلال .. وهذا موقف حمـاس

أرفض المساكنة وقد أفعلها سرا.. تصريحات جريئة للإعلامي طوني خليفة |فيديو جراف

تراجع أسعار الذهب اليوم السبت .. وهذا سعر عيار 21

فيديوجراف.. هل يعود رمضان صبحي إلى الأهلي؟ .. إكرامي ونادر شوقي يجيبان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ