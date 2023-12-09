عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية: أراهن على وعي المواطن وحرصه على المشاركه في الانتخابات الرئاسية

صدى البلد

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إنه يراهن على وعي المواطن الشرقاوي وحرصه على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي من المُقرر أن تنطلق غداً وتستمر على مدار 3 أيام وذلك للحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية واستكمالاً لمسيرة التنميه والبناء التي تشهدها البلاد لتوفير حياه افضل للمواطنين.

جاء ذلك خلال لقائه برؤساء مراكز ومدن بلبيس وأبو حماد ومشتول السوق والقرين ونوابهم وسكرتيري مجالس المدن ورؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة لهم، وذلك للتوعية بأهمية المشاركة في الإنتخابات الرئاسية والوقوف على الإستعدادات النهائية بالمقار الإنتخابية وجاهزيتها لإستقبال الناخبين بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة.

بدأ المحافظ اللقاء بالتأكيد على ضرورة أن يمثل العرس الديموقراطي القادم احتفالية في حب مصر يتكاتف فيها جميع فئات المجتمع وخاصة الشباب والمرأة وذلك من خلال المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم أمام صناديق الاقتراع لاختيار من يمثلهم كرئيس للدولة المصرية لتظهر محافظة الشرقية بالصورة اللائقة المعهودة عنها.

وأكد محافظ الشرقية على أهمية تشجيع المواطنين علي النزول والمشاركة في الإنتخابات الرئاسية القادمة لنرسل رسالة لدول العالم أجمع أن مصر تشهد حراكاً ديموقراطياً على أرض الواقع ويسعي أبناؤها للمشاركة في صنع مستقبل وطنهم الغالي مصر.

وأشار المحافظ إلى أهمية ممارسة جميع أبناء المحافظة حقهم الدستوري والقانوني في الإنتخابات الرئاسية المقبلة والمساهمة في صنع مستقبل مشرق للوطن ولتكون المحافظة من أولى المحافظات على مستوي الجمهورية في نسب التصويت.

وفي نهاية الإجتماع أكد المحافظ انه تم الانتهاء من كافة الإستعدادات اللازمة لاستقبال الانتخابات الرئاسية المقبلة التي من المُقرر انطلاقها في الفترة من 10 - 12 ديسمبر 2023 م حيث يبلغ اجمالي عدد الناخبين 4 مليون و699 ألف و932 ناخب وناخبة لهم حق التصويت أمام 980 مركز انتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 1016 لجنة فرعية.

الاستعدادات النهائية الانتخابات الرئاسية المقبلة الانتخابات الرئاسية الجمهورية الدولة المصرية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المحلية القروية الشرقية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعرف لجنتك في الانتخابات الرئاسية 2024.. من هنا

تحرك عاجل من إدارة الأهلي بعد التعادل مع شباب بلوزداد.. تفاصيل

صدمة| كولر يحسم الجدل ويكشف سر استبعاد عبد القادر من مباريات الأهلي

بيان عاجل من حماس بعد فيتو أمريكا بمجلس الأمن ضد وقف إطلاق النار

تشتري أوبو رينو 11 ولا Reno 11 Pro.. مقارنة هتوضحلك الفرق

أول تعليق من إيران على الفيتو الأمريكي لمنع وقف إطلاق النار بغزة

بسبب الأهلي|مفاجأة مدوية.. الزمالك يرفض مشاركة أحمد فتوح في المباريات

وفاة ملحن شهير تعاون مع عمرو دياب وتامر عاشور

ترشيحاتنا

منتجات إستراتجية تعرض لأول مرة.. مشاركة مميزة للإنتاج الحربى في EDEX 2023

هيئة الدواء توضح أهمية فيتامين ب 12 «كوبالامين»

12 مليار دولار.. مبلغ ضخم ينعش خزينة مصر وإعلان سار بشأن الدولار

حقيقة خلافها مع أنغام وغضب رانيا يوسف.. أسما إبراهيم تكشف أسرار برنامجها

تعرف على آليات تلقي النيابة الإدارية لشكاوي المواطنين

الاستعلام عن مخالفات المرور بالبطاقة الشخصية.. الدفع أونلاين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لتجنب الإغماء المفاجئ.. جمال شعبان يكشف عن الوصايا العشر لمرضى الضغط المنخفض

برقم غير متوقع.. سعر فستان الإعلامية أسماء إبراهيم في دبي يثير الجدل

بملابس كاجوال.. مي عمر تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

إصابات خطيرة| مرض يصيب العين يضرب جنود جيش الاحتلال.. الحكاية من أولها

فيديو

بعد إجراء فحوصات طبية.. قاضي الرحمة يكشف خبرًا حزينًا لمتابعينه

خربشة الوش مفيهاش معلش.. طبيبة تكشف عن مرض نهايته الموت.. فيديوجراف

خلال زيارته للسعودية.. بوتين يقع في خطأ فادح ومحمد بن سلمان يتدخّل| «فيديوجراف»

بوادر أزمة بين الأهلي واتحاد الكرة بسبب حسين الشحات.. ماذا جري/فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ