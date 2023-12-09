التشكيلة الرسمية لمباراة أهلي جدة والرائد في الدوري السعودي

أعلن مدربا أهلي جدة والرائد عن التشكيل الرسمي لمواجهتيهما التي تجمعهما، اليوم السبت، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، ضمن الجولة 16 لدوري روشن السعودي للمحترفين.

ويحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 30 نقطة، في حين يتواجد الرائد في المركز 17 قبل الأخير بـ 12 نقطة.

وجاء تشكيل أهلي جدة على النحو التالي:



إدوارد ميندي، ريان حامد، روجر إيبانيز، عبد الباسط هندي، سعد بالعبيد، فرانك كيسي، محمد المجحد، رياض محرز، جابري فيجا، آلان سان ماكسيمان، فراس البريكان.

فيما جاء تشكيل الرائد كما يلي:

أندريه مورييرا، منصور البيشي، مبارك الراجح، مامادو لوم، عمر جونزاليس، حمد الجيزاني، خالد السبيعي، ماتياس نورمان، محمد فوزير، أمير سعيود، كريم بركاوي.

