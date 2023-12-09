لهذا السبب.. متحدث الصحة بغزة: نطالب بخروج مظاهرات غدًا في أنحاء العالم

طالب الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة ، اليوم السبت، بخروج مظاهرات غدًا في أنحاء العالم لرفض عدوان الاحتلال على القطاع الطبي في غزة.

قال الناطق باسم صحة غزة ، اشرف القدرة أن القطاع الصحي منهار تماما في غزة.

وشدد الناطق باسم صحة غزة، على ضرورة المجتمع الدولي تجريم استخدام الاحتلال سيارات الإسعاف في العمليات العسكرية.

وطالب بتوفير مستشفيات ميدانية وتوفير طواقم طبية للتعامل مع الأزمة في القطاع.

ولفت أشرف القدرة إلى أن الآلية الحالية لإخراج الجرحى من القطاع لا تلبي الحد الأدنى والعشرات منهم يستشهدون بسبب التأخير.