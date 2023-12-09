وكيل صحة الشرقية يتفقد بمبنى العيادات الخارجية الجديد بمستشفى الزقازيق العام

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية،سير العمل بمبني العيادات الخارجية ومركز الأسنان الجديد، بمستشفى الزقازيق العام، والذي تم تشغيله منذ عدة أسابيع، بعد تطوير ورفع كفاءة المبنى المكون من دورين، والذي يأتي تنفيذاً لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ويعد أحد مشروعات القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية، والمنفذة بمنحه مقدمة من الاتحاد الأوربي بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بتكلفة تقديرية بلغت ٣ مليون، و٤٣٢ ألف جنيه، للمساهمة في تحسين مستوى الخدمات الصحية المؤداه للمواطنين بمحافظة الشرقية، والارتقاء بمستوي معيشتهم.

كما تفقد وكيل الوزارة العيادات الخارجية والتى تضم التخصصات الطبية المختلفة، ومركز الأسنان، وتم التأكد من تواجد الأطباء بكافة العيادات، وتوافر الأجهزة الطبية والمستلزمات اللازمة للعمل، كما تفقد عيادة الروماتيزم، والعلاج الطبيعي، وتنظيم الأسرة وتم التأكد من توافر وسائل تنظيم الأسرة المختلفة بالعيادة، مؤكداً على أهمية التواصل الفعال بين قسم النساء والتوليد وعيادة تنظيم الأسرة بالمستشفى.

وشاهد أيضا تطوير ووحدة الليزر به، ومتابعاً التجهيزات الطبية بالقسم والتي تضم جهاز الديرموسكوب، وجهاز الوودزلامب، وجهاز الكي بالتبريد، والكي بالكهرباء، وجهاز الطرد المركزي، وجهاز البلازماج، وجهاز الديرمابن، والذي يأتي في إطار حرص المستشفى على تكامل الخدمات الطبية بالقسم ومواكبة التطور بالقطاع الصحي، وفي نهاية الزيارة تفقد "مسعود" الصيدلية الخارجي، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها.

وفي سياق آخر قام وكيل وزارة الصحة بالشرقية بعقد اجتماع مع إدارة مستشفى الرمد والفرق الطبية بها، لمتابعة إجراءات رفع درجة الاستعداد القصوى، وخطة التأمين الطبي بالمستشفى، قبل ساعات من إنطلاق فعاليات الانتخابات الرئاسية المقرر لها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء القادمة.