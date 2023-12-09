وكيل صحة الشرقية يتابع رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفى ههيا

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية،مستشفى ههيا المركزي، لمتابعة إنتظام سير العمل بها، والخدمة الطبية المقدمة للمرضى بها، ومتابعة رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفى قبل ساعات من انطلاق الانتخابات الرئاسية المقرر لها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء القادمين.

وخلال الجولة تفقد وكيل الوزارة الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية من الأطباء وهيئة التمريض بأماكن تقديم الخدمة الطبية، ومن التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية بالأقسام الحرجة، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ومن كفاءة عمل الأجهزة الطبية، وخاصة أجهزة الأشعة، وتوافر الأمصال وفصائل الدم المختلفة بالمستشفى.

كما تفقد الدكتور هشام مسعود قسم العناية المركزة، وتم التأكد من عدم وجود أي نواقص في الأدوية والمستلزمات الطبية بها، كما قام بمناظرة الملفات الطبية للمرضى، وتم التأكد من تدوين كافة الإجراءات التمريضية والعلاجية بها، واستكمال كافة العروض والفحوصات الطبية اللازمة للمرضى، كما أكد على أهمية متابعة الصيانة الدورية للأجهزة الطبية، وسرعة إصلاح أي أجهزة معطلة.