ندوات لتشجيع السيدات بالشرقية على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام بتفعيل دور وحدات تكافؤ الفرص بمراكز المدن والوحدات المحلية لتشجيع السيدات على ممارسة حقهن الدستوري والقانوني بالتوجه لصناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهن لاختيار رئيس الجمهورية و إرسال رسالة للعالم أن الشعب المصري يشارك في اختيار رئيسه.

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية اكدت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام أن وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس قامت بتنظيم ندوة عن المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية بعنوان "تحفيز المواطنين علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية" تناولت أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية وعرض إنجازات الدولة المصرية خلال الفترة السابقة والرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية 2030 وتم عقد الندوة بمقر المدينة الآمنة بمكتبة مصر العامة بفاقوس، وذلك بالتنسيق مع وحدة حماية الطفل ووحدة السكان بمركز فاقوس.

كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز ديرب نجم بتنظيم عدة ندوات عن أهمية المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية ، حيث تم تنظيم ندوة بمدرسة الثانوية التجارية بديرب نجم عن "المشاركة فى الانتخابات الرئاسية" فضلاً عن تنظيم ندوة بعنوان "مصر أولاً وصوتك أمانة انزل أدلى بصوتك نحو مصر جديدة ومستقبل جديد" بمدرسة الثانوية الزراعية بديرب نجم بالإضافة لتنظيم حملة توعية بعنوان "انزل شارك ، صوتك امانة" بمدرسه على قطيم الاعدادية المشتركة بمركز ديرب نجم ، وذلك بالتعاون بين الإدارة الصحية والتعليمية بمركز ديرب نجم.