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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

فتح شهية المستثمرين.. الدولة تتخارج من 35 شركة ضمن الطروحات الحكومية

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، كُتيبًا للرد على أبرز استفسارات المستثمرين المحليين والدوليين؛ للعرض على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكذا نشره في وسائل الإعلام.

برنامج الطروحات الحكومية

وأوضح أسامة الجوهري، مُساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن ذلك الكُتيب يأتي في إطار اهتمام الدولة بتحسين المناخ الاستثماري في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى الداخل، وبهدف المساعدة في توفير المزيد من المعلومات، وتحقيق التواصل الفعَّال مع المستثمرين؛ لذا، تضمن الكُتيب الرد على 17 تساؤلًا رئيسًا للمستثمرين.

في ضوء ذلك، تطرق جانب من أسئلة المستثمرين إلى الموقف الحالي لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية والاتجاهات المستقبلية في هذا الصدد؛ وللرد على ذلك، أشار الكُتيب إلى قيام الحكومة بالعمل على تنفيذ برنامج واضح للطروحات الحكومية يتضمن التخارج من 35 شركة حتى النصف الأول من عام 2024.

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وحول آخر مستجدات برنامج الطروحات، أوضح الكُتيب أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من جدول الطروحات المُعلن بمُعدل تنفيذ 100% خلال الفترة بين (مارس - أغسطس) 2022، و100% للمرحلة الثانية خلال الفترة بين (أغسطس 2022 - يوليو 2023)، كما تم التخارج الفعلي لـ 7 شركات تساهم بها الدولة، مع جذب استثمارات أجنبية بنحو 2 مليار دولار، خلال المرحلة الثانية لبرنامج الطروحات (أغسطس 2022 - يوليو 2023).

وفيما يتعلق بالقيمة المتوقعة من الطروحات في العام القادم، أكد الكُتيب أن وزارة المالية تستهدف حصيلة إضافية من الطروحات بنحو 70 مليار جنيه، وهو ما يمثل 0.6% من الناتج المحلي في مشروع موازنة العام المالي 2023/2024، كما تستهدف الحكومة طرح عدد من المشروعات بإجمالي 5 مليارات دولار خلال الفترة (أكتوبر 2023 - يونيو 2024)، منها محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة الزعفرانة في ديسمبر 2023، ومحطة سيمنز لتوليد الكهرباء ببني سويف في يونيو 2024.

في سياق مُتصل، تطرقت أسئلة المستثمرين إلى الرخصة الذهبية وشروط ومزايا الحصول عليها، وأوضح الكتيب، في هذا الشأن، أن الرخصة الذهبية هي موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له.

وتتعدد مزايا الرخصة الذهبية ومن أهمها أنها رخصة واحدة صادرة عن مجلس الوزراء، شاملة ونافذة، ولا يجوز لأيَّة جهة الاعتراض عليها، كما تقوم اللجنة العليا المختصة بشؤون الرخصة الذهبية التابعة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار باتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بالتنسيق مع جميع الجهات.

ويشترط فيمن يتقدم للحصول على الرخصة الذهبية توافر عدة شروط، من أهمها أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة وفقًا لأحكام قانوني الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 أو رقم 159 لسنة 1981، والالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.

ضخ دماء جديدة في الشركات

في هذا الصدد قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إن ما تحقق من برنامج الطروحات الحكومية حتى الان جيد للغاية ولكنه غير كافي، وهناك نجاح في طرح عدد من الشركات، ولكن الظروف العالمية و تراجع حجم الاستثمار الاجنبي المباشر عالمياً، يحول ما بين زيادة معدلات طرح الشركات في ظل صعوبة امكانية الحصول على قيمة عادلة من الطرح، بالتالي التعامل مع الظروف الخارجية يحتاج إلى مزيد من التصويت الجيد ومزيد من التنويع في ادارة عمليات الطرح والابتكار، ونحتاج الى مزيد من السرعة في اعداد الشركات للطرح من خلال المؤسسات والجهات المعنية ، مشيراً إلى أن ما تحقق يعتبر نجاح و لكننا نحتاج الى دفعة كبيرة في هذا الملف.

 وأضاف لــ"صدى البلد" أن الملف الاقتصادي في مصر يسير في مساره الصحيح، وقد قامت الحكومة باجراءات مهمة وكبيرة خلال السنوات الماضية ونجحت في تنفيذ جانب كبير من استراتيجية مصر 2030، مشيراً إلى أنه بعد اجراء الانتخابات الرئاسية، يجب أن يتم ضخ دماء جديدة في الفرق الاقتصادية لدفع العمل الوطني وتحسين اداء العمل والتعامل باليات مختلفة ، لافتاً إلى أت السوق يحتاج الى وجوه جديدة ودماء جديدة تضاف الى العاملين  في  المنظومة الاقتصادية الحالية، من اجل اعطاء مزيد من الثقة للمستثمرين ومن اجل اظهار ان الدولة المصرية لديها قوى لتقديم التنوع في ادارة الملف الاقتصادي.

وقال المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن برنامج الطروحات الحكومية تهدف إلى الوصول بمشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي إلى 65% طبقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات هو برنامج مستمر، وسيتم الإعلان عن المرحلة القادمة عن تفاصيل أكبر بشأن الطروحات.

وأضاف "الخشن"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "كل يوم" المذاع من خلال قناة "أون"، أن فكرة التخارج من بعض الشركات سواء عن طريق البورصة أو من خلال مستثمر استراتيجي هي مسألة تأخذ وقت سواء من خلال عمليات إعادة الهيكلة، أو عمليات التقييم أو المفاوضات نفسها.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن برنامج الطروحات تم الانتهاء من صفقة الشرقية للدخان مؤخرًا على سبيل المثال، وهو برنامج يعمل بالشكل المخطط له، وسيكون هناك المرحلة المقبلة، وسيتم البناء على المراحل السابقة، ولكن مسألة شهية المستثمرين فإن مصر هي دولة جاذبة للاستثمار، ويوجد الكثير من المصانع الكبرى في الجولة التفقدية الأخيرة لرئيس الوزراء.

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