متحدث الوزراء: برنامج الطروحات الحكومية هدفها مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي

قال المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن برنامج الطروحات الحكومية تهدف إلى الوصول بمشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي إلى 65% طبقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات هو برنامج مستمر، وسيتم الإعلان عن المرحلة القادمة عن تفاصيل أكبر بشأن الطروحات.

متحدث الوزراء يتحدث عن الطروحات

وأضاف "الخشن"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "كل يوم" المذاع من خلال قناة "أون"، أن فكرة التخارج من بعض الشركات سواء عن طريق البورصة أو من خلال مستثمر استراتيجي هي مسألة تأخذ وقت سواء من خلال عمليات إعادة الهيكلة، أو عمليات التقييم أو المفاوضات نفسها.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن برنامج الطروحات تم الانتهاء من صفقة الشرقية للدخان مؤخرًا على سبيل المثال، وهو برنامج يعمل بالشكل المخطط له، وسيكون هناك المرحلة المقبلة، وسيتم البناء على المراحل السابقة، ولكن مسألة شهية المستثمرين فإن مصر هي دولة جاذبة للاستثمار، ويوجد الكثير من المصانع الكبرى في الجولة التفقدية الأخيرة لرئيس الوزراء.