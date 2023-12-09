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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ردًا على غارات عدة .. الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مواقع لحزب الله

إسرائيل ولبنان
إسرائيل ولبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن طائراته المقاتلة قصفت عددًا من المواقع التابعة لحزب الله في جنوب لبنان، ردًا على الهجمات على الحدود اليوم.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال جيش الاحتلال إن الأهداف تشمل مواقع إطلاق الصواريخ التي استخدمها حزب الله لإطلاق قذائف على شمال إسرائيل في وقت سابق، بالإضافة إلى مجمعات عسكرية مأهولة وبنية تحتية أخرى تابعة للحزب.

وأصيب 3 جنود إسرائيليين في هجمات لحزب الله على الحدود الشمالية أمس الجمعة.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال مستشفى رمبام في حيفا إن جنديا تم نقله إلى المركز الطبي صباح الجمعة في حالة طفيفة، بعد إصابته بشظايا.

وفي وقت لاحق من اليوم، وصل جنديان إلى المستشفى بعد إصابتهما في هجوم منفصل. وتم إدراج أحدهم في البداية في حالة خطيرة، وتم ترقيتها لاحقًا إلى متوسطة. أما الجندي الثاني فحالته خفيفة إلى متوسطة.

وكان رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنجبي، قال مساء اليوم السبت، إنه إذا لم يتحرك حزب الله من الحدود مع إسرائيل "فسنتحرك عسكريا".

وأضاف بحسب صحيفة "معاريف" العبرية: لقد تأخرنا 17 عاما في التعامل مع مشكلة حماس لأننا تجنبنا دفع الثمن الذي ندفعه الآن".

الاحتلال الاسرائيلي إطلاق الصواريخ حزب الله إسرائيل

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