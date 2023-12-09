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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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المستشار أحمد جلال: عضوات النيابة الإدارية يشاركن في الاشراف الانتخابي بنسب مُساوية للرجال

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال المستشار أحمد جلال  المتحدث الرسمي باسم نادي مستشاري النيابة الإدارية، وعضو غرفة عمليات النيابة الإدارية  أن أعضاء النيابة الإدارية  يشاركون في مهامهم الانتخابية في اللجان المختلفة  بإجمالي 3 الالاف عضو من أعضاء النيابة الإدارية من إجمالي 15 ألف قاض يشرفون على اللجان الانتخابية في بقاع الجمهورية ".

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وتابع في مداخلة عبر تطبيق "زووم"، برنامج  "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه  الإعلامية لميس الحديدي  على شاشة أون: “3 الاف  من أعضاء  النيابة الإدارية   يشاركون  جنباً لجنب مع بقية أعضاء الهيئات القضائية المختلفة   للقيام  بدروهم الوطني في الانتخابات الرئاسية ”. 

 

ولفت إلى أن الغرفة  تابعت  خلال الساعات الماضية توجه أعضائها للمحافظات المختلفة التي تقع بها اللجان الانتخابية وتسلم  الأوراق والمهمات المتعلقة بالعملية الانتخابية وانتقال السادة الأعضاء للمحافظات البعيدة والأماكن النائية ومتابعة تسكينهم  مشدداً : " كل الزملاء تسلموا أوراقهم ومهاهم وتم توجههم لمقرات تسكينهم لبدء الاقتراع في صباح الغد".
وتوجه بالشكر للهيئة الوطنية للانتخابات قائلا: " أتوجه الشكر والتقدير للهيئة الوطنية للانتخابات التي وفرت كل السبل  لتسليم الأوراق والمهمات  ووسائل الانتقال اللازمة للمحافظات البعيدة والنائية".


وواصل: "من صباح الغد سيتم توجه أعضاء النيابة الإدارية للجان المختلفة وبدء قيامهم بالإجراءات التنظيمية والإدارية الخاصة  بعملية الاقتراع  ستبدأ من  9 صباحاً وحتى التاسعة  مساء وسوف يتخللها ساعة راحة  من 3-4 مساء  وهناك  أمناء يعاونون   القضاء  من الهيئات المختلفة في أداء مهمتهم  الوطنية ".


وكشف أن  اللجان الانتخابية غداً بها عدد من عضوات النيابة الإدارية جنباً إلى جنب مع زملائهم من  الرجال  العاملين بالهيئة وأن أعدادهم تقارب النصف بينهم وبين الأعضاء من الرجال  قائلاً: "نشرف بوجود القاضيات بجوارنا   زملائنا في الهيئة "..

النيابة الإدارية

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