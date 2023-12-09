النيابة الإدارية: الدولة حريصة على إدارة العملية الانتخابية وفق أعلى معايير الشفافية.. فيديو

تحدث المستشار أحمد جلال المتحدث باسم نادي النيابة الإدارية، عن آخر الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية.

وقال المستشار أحمد جلال المتحدث باسم نادي النيابة الإدارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "غرفة عمليات نادي النيابة الإدارية قامت بمتابعة عملية توجه أعضاء النيابة الإدارية إلى مقرات المحاكة الابتدائية المختلفة لاستلام الأوراق والمهمات المتعلقة بالعملية الانتخابية".

وأضاف: "تابعنا انتقال السادة الأعضاء إلى المحافظات البعيدة والأماكن النائية ومتابعة تسكينهم استعدادا لبدء أعمال الاقتراع صباح غد"، موجها الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات، معقبا: "الهيئة على تواصل دائم ع أعضاء الهيئات القضائية وكانت حريصة على توفير كل الوسائل والسبل التي تمكن أعضاء الهيئات القضائية من أداء واجبهم الوطني على الوجه الأكمل.

وأشار المستشار أحمد جلال المتحدث باسم نادي النيابة الإدارية،: "الدولة المصرية حريصة على إدارة العملية الانتخابية وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة الدولية، وحريصة على أن تأتي هذه الانتخابات معبرة عن الإرادة المصرية".

