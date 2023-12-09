أحمد موسى: المشاركة بكثافة في الانتخابات حماية لأمن وسلامة مصر

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مشاركة المصريين بكثافة أمام اللجان الانتخابية أمر في غاية الأهمية.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" صوت المصري في الانتخابات في غاية الأهمية والمواطن نازل عشان مصر ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" مشاركة المصريين بكثافة على مستوى محافظات مصر في الانتخابات حماية لأمن وسلامة مصر ودعم للقوات المسلحة ودعم القرار المصري ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى : :"الأمن القومي المصري خط أحمر وهذه هي رسالة الشعب المصري ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" هناك محاولات رهيبة لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء ومصر تتصدى لهذا المخطط".