الوزارة أكدت .. أحمد موسى يزف بشرى للمواطنين بشأن الكهرباء

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن العد التنازلي لـ الانتخابات الرئاسية بدأ وخلال ساعات يبدأ المصريين في انتخاب رئيسهم.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" وزارة الكهرباء أكدت أنه لن يتم تخفيف الاحمال بداية من اليوم وحتى يوم الأربعاء المقبل وطوال أيام الانتخابات وذلك لحين إشعار أخر ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" الكهرباء مش هتقطع اعتبارا من اليوم وحتى الأربعاء المقبل ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى : :" ذروة استهلاك الكهرباء في اليوم تصل لـ 27 ألف ميجا وات ".

وأكمل الإعلامي احمد موسى :" يتم دراسة العديد من السيناريوهات الخاصة بالكهرباء وخطة تخفيف الاحمال ".