انتخابات الرئاسة| لجنة الوافدين بميناء السخنة بالسويس جاهزة لاستقبال المواطنين بأصواتهم غدا

انتهت إدارة ميناء السخنة بمحافظة السويس من كافة التجهيزات الخاصة لاستقبال لجنة الوافدين رقم 6 لإدلاء المواطنين بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية والتى حددتها اللجنة العليا للانتخابات داخل المحافظة، وتبدأ من غد الأحد حتى يوم الثلاثاء.

واستلمت الأجهزة الأمنية المكلفة بتأمين الانتخابات الرئاسية بمحافظة السويس، لجنة رقم 6 المقامة بميناء السخنة، وأشادوا بالانتهاء من كافة التجهيزات وتسير كافة الأمور .

ومن المتوقع ان تشهد لجنة رقم ٦ إقبال كبيرا نظرا لوجودها داخل الميناء والذي يعمل فيه الآلاف من المواطنين من خارج وداخل السويس ونظرا لقربه من عدد من الشركات والمصانع .

وتضم محافظة السويس لجنة عامة واحدة للانتخابات، وتشمل 49 مركزا انتخابيا بينها 44 مدرسة و5 أماكن أخرى، وتحتوي المراكز الانتخابية على 61 لجنة فرعية، من بينها 6 لجان للمغتربين موزعة على الأحياء، وذلك نظرا لعدد الوافدين الذين يعملون في مصانع وشركات السويس وموانئها والمناطق الصناعية والهيئات الاقتصادية.



ويبلغ عدد الناخبين في السويس 484502 ناخبا لهم حق التصويت، ويضم حي السويس 6 مراكز انتخابية، تشمل 7 لجان فرعية تضم 68245 ناخبا، وفي حي الأربعين 15 مقر مركز انتخابي تشمل 22 لجنة فرعية وتضم 186762 ناخبا، وفي حي الجناين 9 مراكز انتخابية تشمل 10 لجان فرعية وتضم 78389 ناخبا، وفي حي فيصل 13 مركز انتخابي تشمل 15 لجنة فرعية وتضم 129463 ناخبا، وفي حي عتاقة 6 مراكز انتخابية تشمل 7 لجان فرعية، وتضم 21643 ناخبا.



ويبلغ عدد لجان المغتربين في السويس، 6 لجان، وهي، مدرسة صفية زغلول الإعدادية بنات بمنطقة العبور بحي الأربعين، ومدرسة عيون موسى للتعليم الأساسي بحي بمنطقة عيون موسى التابعة لحي الجناين، ومدرسة المستقبل الابتدائية بمنطقة المستقبل خلف شارع سور جامعة السويس.



كما توجد 3 مدارس أخرى بحي عتاقة وهي المدرسة الإعدادية بمنطقة الأدبية بجوار محاجر هيئة قناة السويس، ولجنة أخرى بشاطئ أنابيب البترول بطريق السويس –السخنة، ولجنة للمغتربين بميناء السخنة