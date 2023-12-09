ليس الأهلي الذي نعرفه.. أحمد موسى يعلق على التعادل مع شباب بلوزداد

علق الإعلامي أحمد موسى، على تعادل النادي الأهلي مع شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.

وكتب عبر منصة “إكس”: “‏للأسف الأهلي أضاع الفوز ولم يستغل الفرص السهلة أمام شباب بلوزداد الجزائري، ليس هذا فريق الأهلي الذي نعرفه بعيدا عن كوارث التحكيم الأفريقي، وعلامات الاستفهام كثيرة”.

وتعادل الأهلي في ثالث جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، في مباراة اُقيمت مساء أمس، الجمعة، على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، والذي انتهى بالتعادل السلبي أمام شباب بلوزداد الجزائري.

ومن المقرر أن تسافر بعثة النادي الأهلي إلى السعودية يوم 10 ديسمبر للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا.