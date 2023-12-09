على أعلى مستوى.. أحمد موسى: تنظيم هائل للجان الانتخابية في جميع المحافظات

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك استعدادات كبيرة لانطلاق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية غدا الأحد .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك تنظيم هائل للجان الانتخابية في كافة محافظات الجمهورية ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" تجهيز مقار اللجان الانتخابية على اعلى مستوى ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى : عاجبني فكرة الاستعدادات والتنظيم في كافة اللجان الانتخابية، وتخصيص مظلات داخل اللجان لانتظار الناخبين ".

وأكمل الإعلامي احمد موسى :" لازم كل المصريين يشاركوا في الانتخابات الرئاسية بداية من الغد ".