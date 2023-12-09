عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الشرقية : رش وتطهير جميع لجان الانتخابات الرئاسية

صدى البلد

اكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية،انه قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية بساعات، قامت فرق إدارة مكافحة ناقلات الأمراض، التابعة للإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بمديرية الشئون الصحية، والفرق التابعة للإدارات الصحية بمحافظة الشرقية، بجهود مكثفة لتطهير اللجان الانتخابية بجميع أنحاء المحافظة، والعمل ببرنامج المقاومة، لمكافحة البعوض البالغ والحشرات الطائرة، بأجهزة الضباب، بمواتير الرش الأرضية، لمقاومة الذباب البالغ، والحشرات الزاحفة، وتطهير دورات المياه بالمقرات الانتخابية.

وكيل صحة الشرقية يتابع رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفى ههيا

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية بأن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الدولة للحفاظ على صحة المواطنين، وتهيئة الأجواء والمناخ الملائم للناخبين، ولتجنب إنتشار الأمراض المعدية، مقدماً الشكر لمدير عام مكافحة الأمراض المتوطنة، ومدير إدارة مكافحة ناقلات الأمراض، وجميع الفرق الصحية المشاركة في هذا العمل، نظراً للجهود المبذولة، للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.

الأمراض المتوطنة الانتخابات الرئاسية الحشرات الزاحفة الشئون الصحية اللجان الانتخابية المقرات الإنتخابية بمحافظة الشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هدف محمد صلاح اليوم.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

اعرف لجنتك في الانتخابات الرئاسية 2024.. من هنا

زواج مطرب شهير من فنانة وعارضة أزياء .. صور

بسبب الأهلي|مفاجأة مدوية.. الزمالك يرفض مشاركة أحمد فتوح في المباريات

جناح الأهلي يطالب بالرحيل عن النادي بعد خروجه من حسابات كولر

وزن زائد.. إطلالة صادمة للكينج محمد منير في أحدث ظهور.. شاهد

استشهاد الصحفية علا عطا الله وعدد من أفراد عائلتها في قصف إسرائيلي

عاصفة رعدية وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

زيزو يحقق رقما قاريا مع الزمالك بعد هدفه في ساجرادا الأنجولي

الوزارة أكدت .. أحمد موسى يزف بشرى للمواطنين بشأن الكهرباء

على أعلى مستوى.. أحمد موسى: تنظيم هائل للجان الانتخابية في جميع المحافظات

متعهدًا بإنهاء حماس.. نتنياهو يشيد بالفيتو الأمريكي ضد وقف إطلاق النار بغزة

النائب محمد أبو العينين: جمعية برلمان البحر المتوسط جاهزة لمتابعة انتخابات الرئاسة بإنصاف ومصداقية

إسرائيل تزعم قتـ.ل 7000 مجاهد من حركة حماس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طلاقهما ... صور أثارت الجدل لـ شيري عادل وطارق صبري

فوائد خارقة لتناول القرنفل .. تعرف عليها

على اسم ابنته .. محمد نور يطرح أحدث أغانيه |صور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الرمان؟

فيديو

خطة أمريكا لقطاع غزة بعد فشل الاحتلال .. وهذا موقف حمـاس

أرفض المساكنة وقد أفعلها سرا.. تصريحات جريئة للإعلامي طوني خليفة |فيديو جراف

تراجع أسعار الذهب اليوم السبت .. وهذا سعر عيار 21

فيديوجراف.. هل يعود رمضان صبحي إلى الأهلي؟ .. إكرامي ونادر شوقي يجيبان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ