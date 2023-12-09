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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

11 ألف متطوع ..حياة كريمة تشارك في متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية لعام ٢٠٢٤

صدى البلد

أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن مشاركتها الرسمية في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية لعام  ٢٠٢٤ وذلك بموجب اعتماد الهيئة الوطنية للانتخابات للطلب المقدم من المؤسسة للقيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات.


وأكدت حياة كريمة أنها تحمل على عاتقها مسؤولية التوعية المجتمعية بمختلف القضايا التي تمس حياة المواطن المصري وعلى رأس تلك القضايا "مفهوم المواطنة الفعالة"، ويأتي من هذا المنطلق تطور دور ومسؤولية حياة كريمة بانضمامها الرسمي لمتابعي الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ في سابقة هي الأولى والأقوى من نوعها في تاريخ منظمات المجتمع المدني المصرية.

 وتتشرف المؤسسة بلعبها هذا الدور في السياق الفريد للانتخابات الرئاسية الحالية في مصر. 


وتستهدف حياة كريمة من متابعة الانتخابات المساهمة في ضمان الشفافية والعدالة والالتزام بالمعايير الانتخابية، 

وعلى التوازي تهتم حياة كريمة بحث الشباب على المشاركة بدور فعال في مجال العمل العام وتعزيز المشاركة المجتمعية بكافة انواعها.


تستخدم مؤسسة حياة كريمة منهاجية منضبطة في اختيار الشباب المشارك في متابعة العملية الانتخابية.

 وعليه، يشارك نيابة عن مؤسسة حياة كريمة ١١ ألف متطوع تم تسجيلهم لمتابعة الانتخابات في ٩ آلاف مقر انتخابي.

 كانت حياة كريمة قد استثمرت في تدريب وتأهيل متطوعيها في ملف "التطوع والمشاركة المجتمعية" على مدار أشهر وتدريب عملي على مدار ٤ أعوام في خدمة الأسر الأكثر احتياجا بالتوازي مع متابعة تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع القومي حياة كريمة. وعليه، تؤكد  حياة كريمة على الالتزام بالحياد والالتزام بالمعايير التي نصت عليها الهيئة الوطنية للانتخابات طوال مهمة متابعة الانتخابات، كذلك تركز حياة كريمة على التزامها بالقوانين واللوائح المحلية التي تحكم متابعة الانتخابات، وتعاونها المفتوح مع كافة الشركاء في متابعة العملية الانتخابية أصحاب السمعة الطيبة في جهود المتابعة.


جدير بالذكر أنه تم اشهار مؤسسة حياة كريمة  في ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ كمؤسسة مجتمع مدني غير هادفة للربح، مشهرة في وزارة التضامن الاجتماعي برقم قيد ٩٠٢. وتضم  المؤسسة ما يزيد عن ٤٥ متطوع مصري يعملون في مختلف المجالات. وتمتلك المؤسسة ٢٧  مقر في كافة محافظات الجمهورية بجانب امتلاكها منافذ في الجامعات المصرية وكذلك في بعض مجمعات المحال التجارية الكبيرة والنوادي الرياضية. كما تتواجد حياة كريمة بشكل يومي بجانب المواطنين الأشد احتياجا في أبعد قرى مصر من خلال مقراتها ومتطوعينها المنتشرين في كافة المحافظات.
 

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