إذا كنت مغتربا بالإسماعيلية .. ننشر أماكن لجان الوافدين

أنهت محافظة الإسماعيلية جميع «الإجراءات اللوجيستية» الخاصة بتنظيم الإنتخابات الرئاسية 2024.



وتجري مصر الإنتخابات الرئاسية على مدى 3 أيام من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري.

حصل «صدي البلد» علي بيان إحصائي بعناوين لجان الوافدين بالإسماعيلية، الغير مقيمين بمحافظة الإسماعيلية بحسب الرقم القومي.

تضم قاعة كبار الزوار بمحطة قطارات الإسماعيلية بنطاق حي أول، وموقف الإسماعيلية الجديد داخل مبني مشروع المواقف بحي ثالث، معهد فتيات أبو خروع بمركز ومدينة أبو صوير ابو خروع، المنطقة الحرة مبني الهيئة العامة العامة للاستثمار، المنطقة الصناعية مركز ومدينة أبو صوير بلجنة خدمات المنطقة الصناعية، مدرسة الصباح الاعدادية بعزبة أبو ذكري عين غصين الشرقية بمركز ومدينة الإسماعيلية، مدرسة المحسمة الإعدادية بالمحسمة القديمة بمركز ومدينة القصاصين الجديدة بقرية المحسمة القديمة بالطريق العمومي بجوار السنترال، مدرسة جمال عبد الناصر الإبتدائية بمركز ومدينة القنطرة شرق بشارع اللواء محمود الدين بجوار مساكن المنخفض، مدرسة فاطمة الزهراء الابتدائية مركز ومدينة القنطرة غرب بمركز ومدينة القنطرة غرب بقرية أبو خليفة، مدرسة الشهيد مصطفي محمود عبد الحميد بمركز ومدينة فايد بجوار الوحدة الصحية بسرابيوم.