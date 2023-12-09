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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالأرقام.. محافظة الإسماعيلية تنتهي من تجهيز 172 مركزا إنتخابيا.. صور

استعدادات محافظة
استعدادات محافظة الإسماعيلية

أنهت محافظة الإسماعيلية إستعداداتها الأخيرة لإنطلاق الإنتخابات الرئاسية 2024 في الموعد المقرر لها.

 

بالارقام.. الأماكن والكتل التصويتية في اللجان العامة بمحافظة الإسماعيلية

وحصل الموقع علي تقرير احصائي يوضح أعداد المراكز الانتخابية والناخبين بدائرة كل قسم ومركز.

حيث يضم حي أول، 6 مراكز إنتخابية،7 لجان فرعية، لجنة وافدين، لجنة عامة، 44999 عدد الناخبين.

- حي ثان، 27 مركز انتخابي، 28 لجنة فرعية، لجنة عامة، 185428 ناخب.

- حي ثالث، 12 مركز إنتخابي، 14 لجنة فرعية، لجنة وافدين، لجنة عامة، 103163 ناخب.

_ وفي مركز الإسماعيلية، 22 مركز إنتخابي، 23 لجنة فرعية، لجنة وافدين، لجنة عامة، 109384 ناخب.

_ مركز ومدينة ابو صوير، ٢٢ مركز انتخابي، ٢٣ لجنة فرعية، 3 لجان عامة، 111026.


- مركز ومدينة القصاصين، ١١ مركز انتخابي، ١٣ لجنة فرعية، لجنة وافدين، لجنة عامة، 75298 ناخب.

- مركز ومدينة القنطرة غرب، 18 مركز انتخابي، 19 لجنة فرعية، لجنة وافدين، لجنة عامة، 80471 ناخب.


- مركز ومدينة القنطرة شرق، 6 مراكز انتخابية، 9 لجان فرعية، 1 لجنة وافدين ، لجنة عامة، 54820 ناخب.


- مركز ومدينة فايد، 33 مركز انتخابي ، 34 لجنة فرعية، لجنة وافدين، لجنة عامة، 90788 ناخب.
وبحسب التقرير تضم محافظة الاسماعيلية، 172 مركز انتخابي، 184 لجنة عامة، 10 لجان وافدين، 10 لجان عامة، بإجمالي 963273 ناخب وناخبة.

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