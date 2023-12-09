بالارقام.. الأماكن والكتل التصويتية في اللجان العامة بمحافظة الإسماعيلية

تستعد محافظة الإسماعيلية على قدم وساق لإنهاء الاستعدادات الأخيرة قبل انطلاق الإستحقاق الرئاسي 2024 حيث من المقرر أن يبدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية غدا.

وحصل « صدي البلد»، علي تقرير إحصائي يفيد بتوزيع اللجان العامة بمحافظة الإسماعيلية وعددها 10 لجان، بإجمالي 963273 ناخب وناخبة، وهي:



1_ المجلس الشعبي المحلي، حي اول، شارع محمد علي، يبلغ عدد الناخبين 444999..

2_ مدرسة ابراهيم عثمان الثانوية الصناعية العسكرية بنين، شارع المدارس بجوار استاد النادى الاسماعيلي، 185438 ناخب.

3_ مدرسة الشهيد عمر الفرك، حي ثالث، المنطقة الخامسة بالشيخ زايد، 103163 ناخب.

4_ المدرسة الفنية التجريبية المتقدمة لتكنولوجيا المعلومات، بمركز الإسماعيلية، نفيشة القبلية بجوار مركز شرطة الإسماعيلية، 109384.

5_ قاعة الإجتماعات برئاسة مجلس ومدينة أبو صوير بشارع السكة الحديد بجوار مركز شرطة أبو صوير، 111026 ناخب.

6- قاعة الاجتماعات برئاسة مجلس ومدينة القصاصين الجديدة، منطقة المساكن بحي الزهور بمدينة القصاصين، 75298 ناخب.

7- قاعة الاجتماعات برئاسة مجلس ومدينة التل الكبير، أمام المستشفي المركزي بمدينة التل الكبير، 80471 ناخب.

8- قاعة الاجتماعات برئاسة مجلس ومدينة القنطرة غرب، شارع الجيش بالقنطرة غرب، 107886 ناخب.

9-قاعة الإجتماعات برئاسة مجلس ومدينة القنطرة شرق، الطريق الصحراوي القنطرة شرق العريش، 54830 ناخب.

10-قاعة الإجتماعات برئاسة مجلس ومدينة فايد، الطريق الصحراوي أمام محكمة فايد الابتدائية، 90788 ناخب.