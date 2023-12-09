ضياء رشوان: الشعب حر فيما يختاره بكامل إرادته لرئاسة الجمهورية

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن ملف الانتخابات هو ملف رئيسي ومهم للغاية في التطور السياسي لمصر، خاصة أن البلاد تمر بمراحل شديدة الأهمية منذ عام ثورة يناير في 2011 ثم ثورة 30 يونيو ثم الآن يتم استكمال هذا الطريق.

أضاف "ضياء رشوان"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الأهداف الرئيسة للثورتين معا هي حكم الشعب وأنه يكون حراً فيمن يختار وتحقيق آماله وطموحاته وأهدافه الطبيعية في حياة كريمة واقتصادي جيد.

أوضح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الأمور الخاصة بعالم السياسة لا تمر إلا عبر نظام سياسي، والنظام السياسي الأفضل في العالم هو النظام المنتخب، ورئاسة الجمهورية في مصر هي السلطة التنفيذية الأعلى للدولة، وله مكانة رئيسية، ومن ثم اختيار رئيس الجمهورية عبر الانتخاب الحر المباشر، وهذه مسألة لم تحدث قبل ثورة يناير إلا مرة واحدة في 2005 وحدثت بملاحظات كثيرة عليها، وتعد هذه المرة هي الرابعة بعد ثورة يناير.

وأشار ضياء رشوان، إلى أن المصريين تعودوا أن يختاروا بإرادتهم لاختيار من أصلح لرئاسة الدولة في هذا الوقت بكل ما تحمله من مسؤوليات وتبعات سيختارونه، مؤكدا أن مصر منذ صدور دستور 2014، والانتخابات التي تمت لا يوجد في أي انتخابات أو استفتاءات تدخل من أي جهة كانت عدا المواطن نفسه.