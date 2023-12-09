ضياء رشوان: انتخابات 2024 مهمة للغاية.. ورئيس مصر القادم أمامه تحديات كبيرة

قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن هناك تحديات داخلية من المؤكد أن المواطنين يشعرون بها، ويريدون بالطبع التخلص منها، ومن ثم الاختيار في الانتخابات الرئاسية هذه المرة تحوطه اعتبارات كثيرة للمواطنين، وهو صاحب حق أنه يقدر من يستطيع مواجهة هذه التحديات سواء الداخلية أو الخارجية.

وأضاف "ضياء رشوان"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الانتخابات الرئاسية خطوة مهمة على طريق التطور الديمقراطي، ولا نزعم أننا بلغنا أخره، ولكن بالتأكيد أيضا نحن نمضي في هذا الطريق، ولكي نمضي في هذا الطريق لا بد من الممارسة الديمقراطية واختيار الأصلح.

وتمنى ضياء رشوان من كل مواطن المشاركة في الانتخابات الرئاسية خاصة أنها تقيم على مدار 3 أيام، قائلا إن الصوت الواحد سيحدث فارقا بمفهوم المواطن، فلم يكن المواطن شريكا في اختيار من يحكمه لعشرات السنوات، ولكن اليوم صوت المواطن يحدث فرقا.