ضياء رشوان: الأوضاع الميدانية في غزة سيئة.. والقصف الإسرائيلي يمتد لرفح الفلسطينية

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الأوضاع الميدانية سيئة للغاية من الناحية الإنسانية، وفقا لحديث الأمين العام للأمم المتحدة أمس في مجلس الأمن، وممثلي كل الجهات الدولية ذات الصلة بالأوضاع الإنسانية.

أضاف "ضياء رشوان"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن العدوان الإسرائيلي لم يتوقف ولا يبدو أنه يريد أن يتوقف، ودفع الأشقاء الفلسطينيين نحو الجنوب ومحاولة إقناعهم بأن هناك مناطق آمنة ثبت زيفه بالناس تقصف حتى رفح الفلسطينية.

أشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إلى أن الفيتو الأمريكي أمس في مجلس الأمن في غاية التعسف، وأمريكا لا تريد أن تترك إسرائيل ابنتها بالتبني، وترسل إليها ذخائر جديدة بواقع 45 ألف قذيفة للدبابات، وبهذا تريد أمريكا أن تقتل أكثر 2.5 مليون مواطن.

أكد ضياء رشوان، أن مصر أصدرت أمس بياناً كان واضحاً للغاية، حيث حذرت كل الأطراف المعنية من أي مساس بسيادتها وأرضها وأمنها القومي والقضية الفلسطينية، لأن الأمن القومي المصري مرتبط بالقضية الفلسطينية وتصفيتها تعني تهديد الأمن القومي.