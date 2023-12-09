ضياء رشوان: محور محمود نصر يخف الأحمال المرورية بطريقي القاهرة السويس والإسماعيلية

قال الإعلامي ضياء رشوان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تفقد اليوم ظهر اليوم الجمعة الموافق 8 ديسمبر الأعمال الإنشائية لتطوير عدداً من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى.

وأضاف « ضياء رشوان » من خلال تقديمه لبرنامج “مصر جديدة” على قناة "etc"، أن جولة الرئيس شملت تفقد أعمال إنشاء محور اللواء محمود نصر الذي يعد من أهم المحاور الرئيسية الجديدة الجاري إنشاؤها لتخفيف الأحمال المرورية على طريقي القاهرة السويس والقاهرة الإسماعيلية.





وأوضح ضياء رشوان ، إن محور محمود نصر يمتد بطولي 19 كيلو متر بدأ من تقاطع الطريق الدائري الأوسطي حتى محطة عدلي منصور التبادلية.

وأشار إلى أن محور محمود نصر يساعد على التنقل بسهولةً إلى منطقة شرق القاهرة في أحياء مصر الجديدة وجسر السويس ووصولاً مناطق وسط وغرب القاهرة، مضيفا أن الرئيس السيسي قام بالاطمئنان من العاملين على سير العمل بمحور محمود نصر.







