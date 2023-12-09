نقابة الممثلين : تحديات الفنانين على تيك توك شيء سيئ ويرخصهم

أكد الفنان أشرف طلبة، عضو مجلس إدارة نقابة الممثلين، أن "تيك توك" هو منصة للتواصل وإظهار الإبداع وتقديم المواهب ولكن ما نشهده الآن من ظهور الفنانين على "التيك توك" شيء سيء ولا يرقى لأي مستوى، وترفضه أي جهة أو هيئة الانتماء له.

وأشار خلال مدخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن النقابة تفكر في الدخول في هذا الجانب "التيك توك"، موضحًا أنه يتم مناقشة اتخاذ قرارات بحق من يظهر من الفنانين بشكل غير لائق بـ"التيك توك"، مؤكدًا أن القرارات التي يتم دراستها لاتخاذها هي العقاب ضد السلوك السيئ في "التيك توك".

رخصت الفنان

وأوضح أشرف طلبة، أن ظهور الفنانين في تحديات "التيك توك" حالة من الحالات الخاصة وهو بهذا الشكل لا يمارس المهنة أو في أي حالة فنية، مؤكدًا أن تحديات الفنانين محرجة ورخصت الفنان، مشددًا على أنه من المفترض أن يكون الفنان قيمة كبيرة في المجتمع الموجود به.