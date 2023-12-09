طارق الشناوي: تجاوزات الفنانين في "تحديات التيك توك" لا تليق بمصر

أكد الناقد الفني طارق الشناوي، أن تحديات الفنانين على "تيك توك" لا يليق بالفن ومصر أكبر من أن يتحدث فنان بكلمة لا تجوز ولا يجب أن يتم إدخال مصر في هذا والوطن أكبر من هذه الأشياء.

وأضاف "الشناوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الفنان صورة ذهنية وكل فنان يجب أن يحافظ على الصورة والذي يحب أن يتعرف عليه الجمهور من خلالها، مشددًا على أن من يفرط في تلك الصورة الذهنية سيدفع الثمن.

أوضح أن من حق كل فنان أو شخص أن يرى أنها الأكثر موهبة من غيره ولكن لابد التفكير مرتين بالظهور على السوشيال ميديا من عدمه، مؤكدًا أن ظهوره على السوشيال ميديا لا يجعل المخرجين وشركات الإنتاج تتوجه له.

ونوه طارق الشناوي، بأن ردود فعل بعض الفنانين ليست في مصالحهم وما يحدث هي أشياء غير مفيدة.