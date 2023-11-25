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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طارق الشناوي: لن أترك حقي من مصطفى قمر والقضاء يحكم بيننا

صدى البلد

أكد الناقد طارق الشناوي الناقد الفني، أن الزعيم عادل إمام مدرسة خاصة في التاريخ الفني لدى مصر والعالم العربي، كاشفًا عن أنه يطمئن على حالته الصحية من شقيقه المنتج عصام إمام.

وقال الشناوي خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم: شقيق عادل إمام الأصغر بيطمني عليه ولو كتبت حاجة عنه يقولي عادل قرأ الموضوع ومبسوط وأتمنى يعود للعمل الفني من جديد.

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محمد نبيل يكتب: مهرجان عمان السينمائي.. الجودة أولا !

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جميل برسوم: عادل إمام لم يدرس التمثيل لكنه كان موهوبا بالفطرة

من جهة اخرى أكد طارق الشناوي انه مستمر في مقاضاة الفنان مصطفى قمر بعد تصريحاته الاخيرة ، وقال أن الفنان أحمد فهمي ممثل قادر على أداء كل الأدوار وليس الكوميدي فقط، قائلا: شايف أحمد فهمي ممثل قادر على أداء كل الادوار مش بس الكوميدي وشايف إنه أحسن الثلاثة ككاتب وعنده قدرة على الكتابة وله أعمال منفردة.

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