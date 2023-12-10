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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الميزان وحظك اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023.. تحسين مالي طال انتظاره

برج الميزان
برج الميزان

يتميز مواليد برج الميزان بالشهامة والكرم والذكاء على الصعيد المهني، ولكنهم مترددون بعض الشيء وهم الأشخاص المولدون خلال الفترة من (23 سبتمبر – 22 أكتوبر).

نستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الاحد 10 ديسمبر 2023  على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي.

برج الميزان.. حظك اليوم الاحد 10 ديسمبر 2023

برج الميزان اليوم مهنيا

احذر التسرع من اتخاذ أى قرار فى عملك حتى لا ترتكب المزيد من الأخطاء وتعرض للعقوبات من رؤسائك، لذلك عليك التفكير كثيراً قبل أى قرار تتخذه.


برج الميزان اليوم عاطفيا

حافظ على علاقتك بشريك حياتك، ولا تتعمد إثارة المشاكل معه بسبب غيرتك الزائدة عليه، وحاول بين الحين والآخر تغيير روتين حياتك معه.

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برج الميزان وحظك اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023.. ابتعد عن التوتر والقلق


برج الميزان حظك اليوم صحيا

احرص على شرب الماء حتى ترطب جسمك، وضع كريما مرطبا على بشرتك حتى تصبح ناعمة، وإياك والإفراط فى تناول الأطعمة الدسمة حتى تظل رشيقاً طوال الوقت.


برج الميزان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج الميزان خلال الفترة المقبلة أن يحافظ على صحته بممارسة التمارين الرياضية ولا يتسرع فى اتخاذ القرار.

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