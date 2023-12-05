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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الميزان وحظك اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023.. ابتعد عن التوتر والقلق

برج الميزان
برج الميزان

يتميز مواليد برج الميزان بالشهامة والكرم والذكاء على الصعيد المهني ولكنهم مترددون بعض الشيء وهم الأشخاص المولدون خلال الفترة من (23 سبتمبر – 22 أكتوبر).

نستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023  على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي.

برج الميزان.. حظك اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023

يتصف مولود برج الميزان
بالعديد من الصفات التى تجعله شخصية مميزة بين مواليد الأبراج الأخرى، فهو من الشخصيات العاشقة للموضة ودائماً يسعى لتحقيق العدل بين الناس.


برج الميزان اليوم مهنيا

حافظ على تجديد روتينك اليومى خلال ساعات العمل وتخلص من الأمور التى تتسبب فى حدوث مشكلات مهنية وحافظ على التزام الصمت.

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برج الميزان اليوم عاطفيا

حافظ على علاقتك بشريك حياتك وتبادل معه الكلمات الطيبة والهدايا وحاول أن تجعل هناك وقت كافٍ لتتحدثان معاً خلال الفترات المقبلة.

برج الميزان حظك اليوم صحيا

تجنب تناول السكريات بشكل كبير وحافظ على تناول المكسرات بدون ملح كى لا يزيد من وزنك فى الفترة الحالية ومارس التمارين الرياضية بانتظام.

برج الميزان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن تحدث فى حياته بعض التغيرات الخاصة بعائلته، ويمكن أن تكون هناك تغيرات فى وزنه بسبب إفراطه.

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