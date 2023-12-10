عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس وحظك اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023.. كن يقظا

برج القوس
برج القوس

يتميز مواليد برج القوس بحب الحركة والنشاط والاهتمام بالجانب الرومانسي ولكنهم كثيري النسيان وهؤلاء هم الأشخاص المولودون خلال الفترة من– (22 نوفمبر – 21 ديسمبر)

نستعرض لكم توقعات برج القوس وحظك اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي والمالي

برج القوس حظك اليوم علي الصعيد العاطفى

ابتعد عن الدخول فى الأمور التى تخص شريك حياتك، وتخلص من الضغط النفسى كى تكون علاقة عاطفية صحية خالية من الضغط والتوتر فى الفترات المقبلة.

txt

برج القوس وحظك اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023: احذر السهر لتتفادى الإرهاق

txt

برج القوس وحظك اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023: حب يأتي في طريقك

برج القوس اليوم على الصعيد الصحى

حافظ على تناول الأكلات الصحية وابتعد عن تناول الدهون، وحافظ على ممارسة التمارين الرياضية فى الفترات الحالية وحاول أن تحرص على صحتك من تغيرات الطقس.

برج القوس وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :

يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس أن يحصل على تغيرات فى حياته المهنية والمالية، يمكن أن يحصد رقما ماليا بداية من العام الجديد، لذا كن يقظا وحاول الاستفادة من المال.

برج القوس برج القوس عاطفيا برج القوس مهنيا برج القوس صحيا ابراج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هدف محمد صلاح اليوم.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

عاصفة رعدية وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

زواج مطرب شهير من فنانة وعارضة أزياء .. صور

بعد طلاقهما ... صور أثارت الجدل لـ شيري عادل وطارق صبري

من أول السطر.. تفاصيل أول يوم تصوير "شمس الزناتي" لـ محمد إمام

بشرى سارة للمصريين| لا انقطاع في الكهرباء بداية من اليوم.. وأحمد موسى: لحين إشعار آخر

مدرب صن داونز يستفز الأهلي بتصريح مثير

وقف ممثلة شابة عن ممارسة نشاطها الفني بقرار من النقابة| اعرف السبب

موضوعات متعلقة

برج الأسد وحظك اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023.. حدد أهدافك في الحياة

برج الجوزاء.. حظك اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023: تخلص من الدهون الزائدة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023

بدون مواد كيماوية.. طرق طبيعية لعلاج الشعر التالف

احمي نفسك وعائلتك .. طرق الوقاية من الأمراض وعدوى دورات المياه

وصفة صحية.. طريقة عمل الباذنجان بالصلصة والثوم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول فاكهة اليوسفي يومياً؟

طبق الشتاء المفضل.. احترس من تناول الفول النابت إذا كنت تعاني من هذه الأمراض

ترشيحاتنا

بالرقم القومي.. استعلم عن لجنتك في الانتخابات الرئاسية 2024

حكم الصلاة بالقفازين لشدة البرد.. دار الإفتاء تجيب

حلمي النمنم: عملنا مع اليونسكو لتسجيل المواقع المصرية في التراث العالمي

أقل سعر دولار في البنوك اليوم 10-12-2023

أبو العينين: سنرصد سير الانتخابات الرئاسية بمنتهى الأمانة والمصداقية

فتح شهية المستثمرين.. الدولة تتخارج من 35 شركة ضمن الطروحات الحكومية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعزيز جهاز المناعة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطارخ؟

الملك العظيم.. 10 معلومات مجهولة عن توت عنخ آمون|رقم 8 ستبهرك

طريقة عمل السحلب في المنزل

بفستان لافت .. إليسا تثير الجدل من حفل ختام مهرجان البحر الأحمر

فيديو

البحر أصبح مقبرة .. نفوق جماعي للأسماك في اليابان والسبب غامض

مندوب روسيا يهاجم أمريكا بلسان أهل غزة في مجلس الأمن.. ماذا قال؟ «فيديوجراف»

استنكر فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.. سامح شكري يوجه رسالة مباشرة للعالم

تمرد.. تفاصيل أزمة محمد عبد المنعم في الأهلي| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ