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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس وحظك اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023: احذر السهر لتتفادى الإرهاق

برج القوس
برج القوس

يعد اليوم لمواليد برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر)، هو يوم رائع، وخاصة للذين تمت دعوتهم لاغتنام الفرصة للبدء في مشروع جديد تمامًا وإطلاق العنان لإمكاناتهم الإبداعية.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج القوس وحظك اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا.


برج القوس اليوم مهنيا

تبذل اليوم المزيد من الجهد والعمل الدؤوب الذى يمكنك من الوصول إلى المناصب التى تحلم بها منذ بداية عملك بهذا المجال.


برج القوس حظك اليوم علي الصعيد العاطفى

تحتاج إلى التفكير الجيد فى طرق التخلص من الصعوبات التى تواجهك فى علاقتك بشريك حياتك، فعليك بالبحث عن حلول مناسبة تمكنك من تجاوز هذه الأمور.

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برج القوس وحظك اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023: اتخذ قرارات تتماشى مع أهدافك طويلة المدى

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برج القوس اليوم على الصعيد الصحى

احذر السهر الكثير واحرص على النوم مبكراً حتى تتفادى الشعور بالإرهاق، والتعب وتستطيع التركيز فى عملك وممارستك للأنشطة الرياضية فى اليوم التالى.

برج القوس وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :

قد يرغب الشخص المقرب منك فى بعض من وقتك واهتمامك، حاول إشراكه فى المواقف الصعبة التى تقابلك، هذا يمكن أن يساعد فى تخفيف التوتر الذى قد تشعر به ويساعد على تحسين علاقتك به.

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