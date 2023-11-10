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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس وحظك اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023| الأموال تتدفق إليك

الابراج
الابراج

يتميز مواليد برج القوس بأنهم يمتلكون قدرا كبيرا من الجرأة والحيوية والنشاط وهم الأشخاص المولودون خلال الفتة (22 نوفمبر – 21 ديسمبر)

نستعرض لكم توقعات برج القوس وحظك اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

برج القوس وحظك اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023

يعرف أن أصحاب برج القوس من أكثر الشخصيات المعروفة بعاطفتها الجياشة، وحبها غير المشروط لكل من حولهم، كما أنهم قادرين على مساعدة كل من يحبونه بدون أى مقابل فقط من أجل أن يشعروا بالسعادة والفرح.

برج القوس في حظك اليوم 10/11/2023
لا يحب أصحاب برج القوس التجاهل من الآخرين خاصة من يحبونهم ويتعاملون معهم كما لو كانوا يقدمون الخير لأنفسهم، لذلك فإن التجاهل يأتى لهم بهيئة الكره وعدم الحاجة لهم.

مشاهير برج القوس
ومن مشاهير برج القوس هاني شاكر ونجلاء فتحي.

ويقدم صدى البلد توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.

برج القوس اليوم مهنيا
إنه يوم مثمر فى عملك، لا تكن ضحية لزملاء العمل وتعامل مع المشكلات بشكل تكتيكى، ويجب إبلاغ الإدارة بذلك، لا تخف من عرض أفكارك فى اجتماعات الفريق، سيكون استعدادك لتولى أدوار جديدة موضع تقدير، سيرى بعض الطلاب أيضًا خيارات للدراسة فى الخارج.

برج القوس اليوم ماليا
برج القوس اليوم أموالك في حالة تغير مستمر كن منضبطًا في إنفاقك وركز على إنشاء خطة مالية قوية، ضع في اعتبارك البحث عن طرق جديدة لزيادة الدخل، مثل مصدر دخل ثاني أو عمل مستقل بالعقلية الصحيحة ، يمكنك تحقيق الاستقرار المالي.

برج القوس حظك اليوم علي الصعيد العاطفى
ستتمتع حياتك العاطفية ببعض اللحظات الرائعة، بما أن شريكك يفضل قضاء المزيد من اللحظات الرومانسية معك، فخصص وقتًا للجلوس ومناقشة المستقبل سوياً، وشاركا المشاعر والحب، سوف تتفاجأ بتلقى عرض من صديق معروف منذ فترة طويلة، أو زميل فى العمل بالزواج، سيكون هذا العرض من شخص تعرفه جيداً.

برج القوس اليوم على الصعيد الصحى
عليك اتباع نظام غذائى صحى غنى بالبروتينات والفيتامينات، والاهتمام بنظام رياضى مناسب للياقتك، وذلك مع الاستعانه بالمتخصصين، حتى لا تقم بشىء يضر جسدك وصحتك، ولا يجب أن تنسى شرب الماء، والامتناع عن تناول السجائر.

برج القوس وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :
سوف تتلقى الأموال من جهات مختلفة وهذا سيؤدى إلى تحقيق بعض الأحلام التى طال انتظارها، يمكنك شراء سيارة أو حتى عقار جديد، ويمكنك إطلاق أفكار جديدة بثقة وسوف تتدفق الأموال من المستثمرين.

يوم الحظ: الخميس
لون الحظ: أزرق فاتح
رقم الحظ: 6
التوافق اليومي لبرج القوس
أكثر الأبراج توافق اليوم: برج الجوزاء ، القوس
أقل الأبراج توافق اليوم: برج العذراء والحوت
التوافق العادل: السرطان ، العقرب ، الجدي

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