شوبير يكشف عن مفاجأة في مصير موديست مع الأهلي

علق الإعلامي أحمد شوبير، على مصير موديست مع الأهلي في يناير.

وقال شوبير، من خلال برنامجه الإذاعي: “الأهلي كان طاير بموديست، ولكن عندما بدأ اللعب لم يتأقلم مع الفريق، الدنيا صعبة معاه، وأغلب المباريات المهمة كان مصابا، وكأس العالم للأندية هو الفرصة الوحيدة لموديست عشان يكمل مع الأهلي”.

وقال معتز إينو، نجم الأهلي والزمالك السابق، إن تعاقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع المهاجم الفرنسي أنتوني موديست كان فاشلا بدرجة امتياز.

وأضاف إينو، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج “90+” الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم سعيد عبر قناة “النهار” : "صفقة أنتوني موديست فاشلة و"مقلب" كبير للأسف، وهذا ليس مهاجم النادي الأهلي".

وتابع: "موديست جماهير الأهلي كانت تنتظر منه الكثير، خاصةً أن الجميع تحدث معنا أنه الأفضل ونجم بوروسيا دورتموند السابق".

وأتم: “الأهلي جعلنا نشعر أنه تعاقد مع هالاند، ولكن للأسف أسوأ صفقة في تاريخ الأهلي، لاعب عايش على الماضي ولا يوجد أى شخص مقتنع بمستواه سوى مارسيل كولر”.