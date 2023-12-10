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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلماني: الشعب المصري يوجه رسالة للعالم بحرصه على دولته

صدى البلد

أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب، أن هناك حشود كبيرة من الناخبين اصطفت منذ الصباح الباكر أمام اللجان الانتخابية بمحافظة سوهاج للإدلاء بأصواتهم قبل فتح اللجان أبوابها.

وقال مصطفى سالم، خلال مداخلة هاتفية على فضائية القناة الأولى المصرية: " ما نشاهده اليوم هو مشهد ديمقراطي تاريخي، و مفرح حيث يصر الجميع على المشاركة بالانتخابات الرئاسية منذ الصباح الباكر، لدينا 4 مرشحين من مختلف الأحزاب السياسية يمثلوا اليمين و اليسار و الوطن".

وأضاف وكيل لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب، أن الشعب المصري لديه وعي كبير، يرى أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية هي استحقاق دستوري له، بالإضافة أنه حق و واجب وطني على جميع المواطنين لاختيار المرشح الرئاسي الخاص بهم، معقبا: "الشعب المصري حريص اليوم على إرسال رسالة للعالم كله بحرصه على دولته".

الجميع يشارك بالعملية الانتخابية

ولفت إلى أنه يعتقد أن نسب التصويت ستكون عالية جدا نظرا لأن المشاركة كبيرة جدا و أكثر من المتوقع، و لابد أن يُعبر الشعب المصري أن هناك استقرار سياسي و أمني و الأوضاع مستقرة، مؤكدا أن جميع الفئات و الطوائف حريصة على المشاركة بالعملية الانتخابية. 
 

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