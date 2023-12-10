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ديني

هل يجوز الأخذ من وجبات أرسلت لي لتوزيعها؟.. أمين الفتوى يجيب

صدى البلد

هل يجوز الأخذ من وجبات أرسلت لي لتوزيعها ؟..سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاع عبر موقع التوصل الإجتماعي فيسبوك.

وأجاب "شلبي" قائلًا": كان يجب عليكي أولًا أن تسألي من أرسل لكى هذه الوجبات لأنه صاحب الصدقة، هل كانت نيته أن يعطيها للفقراء والمساكين ولا لأى حد يأخذ منها.

وتابع: لو كانت نيته للفقراء وانتى لستي بحاجة اليها فلا تأخذى من هذه الوجبات.

 حكم أخذ العامل بقشيش 
قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن الله تعالى نهانا عن أكل أموال الناس بالباطل ومن المعلوم أن العامل له ذمة مالية مستقلة كما لصاحب المطعم وأن صاحب المطعم استأجر العامل ليعمل عملا يستحق عليه أجرا وليس في عقد العمل بين العامل وصاحب المطعم أن يأخذ أجر كل ما يحصل عليه العامل.

وأضاف جمعة فى إجابته عن سؤال يقول صاحبه « أعمل فى سوبر ماركت والإدارة تمنع أن نأخذ بقشيش من الزبائن لكني أأخذ منهم لا أستطيع أن أعيش فما حكم ذلك ؟»، أن ما حصل عليه العامل من الزبائن من هبة وزكاة يعد مالا محرما على صاحب المطعم ما دام خرج من ذمة المعطي إلى العامل ولا تطيب نفسه إذا علم أن صاحب المطعم قد يأخذه لنفسه.

وتابع جمعة، قائلًا " أنه طالما أن الإدارة منعت أن يأخذ العاملين لديها "بقشيش" فعليك أن تتبع نظامهم ثم طالب بزيادة مرتبك أو أن تجمعوا " البقشيش" بحيث أنه يوزع على جميع العاملين بالمكان .

حكم أخذ العامل بقشيش الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى دار الإفتاء المصرية هل يجوز الأخذ من وجبات أرسلت لي لتوزيعها

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