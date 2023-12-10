في حب الديمقراطية رغم السن.. قصص المسنين على أبواب انتخابات رئاسة الجمهورية

في مظهر يعكس العزيمة والإصرار، حرص عدد من المسنين على المشاركة في العملية الديمقراطية في الساعات الأولى من أول أيام انتخابات الرئاسة الجمهورية. وقد لفتت انتباه المشاهدين والمشاركين في الانتخابات حقيقة أن بعض هؤلاء المسنين يكسون الشعر الأبيض رؤوسهم، في حين يبدو آخرون وكأنهم من الكادحين، ولكنهم رغم ذلك أبدوا حرصًا كبيرًا على المشاركة الفاعلة في هذه العملية الديمقراطية المهمة.

تعد المشاركة السياسية لكافة شرائح المجتمع أمرًا حيويًا في بناء الديمقراطية، وبالرغم من التحديات التي قد تواجهها بعض الفئات، فإن وجود المسنين في الساعات الأولى من الانتخابات يشكل رسالة قوية عن رغبتهم في المشاركة الفاعلة في تحديد مستقبل مصر.

تعد السنوات الطويلة التي عاشها هؤلاء المسنون والتجارب التي مروا بها خلال حياتهم هي مصدر إلهام للأجيال الأصغر. وقال مسن أنه حرص على التواجد للإدلاء بصوته وكان من اول الموجودين امام اللجنة قبل ساعات فتحها.

رغم التحديات الصحية والبدنية التي قد تواجهها بعض المسنين، إلا أن حرصهم على المشاركة في الانتخابات يعكس الإصرار والعزيمة القوية. يعتبرون أن حقهم في التعبير عن آرائهم والمشاركة في اختيار رئيس مصر.

يعكس وجود المسنين في الساعات الأولى من الانتخابات روح المشاركة الديمقراطية، وتعتبر مشاركة المسنين في الانتخابات بمثابة دعوة للشباب والأجيال الأصغر.