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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقبال كثيف بلجان الانتخابات الرئاسية.. رسائل أحمد موسى على الهواء|فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، مضيفاً أن الأبرز في المشهد الانتخابي المصري هم الشباب وحرصهم على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي.


وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال التغطية الخاصة لقناة صدى البلد، للانتخابات الرئاسية 2024، أن الانتخابات تشهد أيضا إقبالا كبيرا من سيدات مصر "العظيمات"، على المقار الانتخابية للمشاركة في الاستحقاق الرئاسي.


وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن الشعب المصري يقول كلمته اليوم ويختار رئيسه، مشيرًا إلى أن كافة المقار الانتخابية تشهد إقبالا وحشودا كبيرة من المواطنين للمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الرئاسي من أجل المشاركة في رسم مستقبل الدولة المصرية.

 

المصريون يرسمون مشهدا رائعا في الانتخابات الرئاسية

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن المصريون يرسمون مشهدا رائعا في الانتخابات الرئاسية اليوم من خلال المشاركة الكبيرة في الانتخابات الرئاسية، موجها الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية على الحرص على تسهيل العملية الانتخابية للمواطنين، بالإضافة إلى السماح للإعلام بتغطية الأحداث الخاصة بالانتخابات الرئاسية،قائلا:" انتخابات مصر على الهواء .. كل اللي بنعمله بنساعد المواطن.. بنشجع المواطن على النزول، ويشوف بلده أنها رايحة على مرحلة جديدة.. علشان العالم يشوف مصر بتنتخب رئيسها".
 

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