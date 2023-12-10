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رئيس التحرير
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أحمد موسى: المصريون يقدمون ملحمة وطنية بالتواجد منذ الصباح الباكر أمام اللجان|فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن المصريين بعثوا رسالة للعالم كله بوجودنا أمام لجان الاقتراع ووقوفنا بجانب بلدنا مصر، مشيرًا إلى أن الشعب المصري يقدم ملحمة وطنية عظيمة بنزوله منذ الصباح الباكر أمام اللجان قبل فتح باب التصويت في الانتخابات الرئاسية.


وقال موسى، خلال التغطية الخاصة لقناة صدى البلد، للانتخابات الرئاسية، إن اليوم هو أول أيام الانتخابات الرئاسية واللجان ستبدأ في استقبال المواطنين للتصويت في الانتخابات منذ التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، مؤكدًا أن هناك عددًا كبيرًا من المواطنين يتواجدون أمام لجان الانتخابات، من أجل التصويت في الانتخابات الرئاسية.


وتابع، أن المشاهد جميلة، والبداية مشرفة، بالقاهرة، والإسكندرية، وكل المحافظات، مؤكدًا أن جميع المصريين مطالبين بالنزول للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.


وأردف، أن قناة صدى البلد متواجدة في جميع المحافظات، وأن المتابعة مستمرة من الآن وحتى الساعة 12 مساءًا، موضحًا أن جميع الزملاء بقناة صدى البلد، في جميع المحافظات لرصد ما يحدث أولا بأول في جميع المحافظات.
 

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