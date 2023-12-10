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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ماذا حدث في مصر خلال الساعات الأولى بالعملية الانتخابية؟

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

شهدت اللجان على مدار الساعات الأولى في أول أيام الانتخابات الرئاسية، توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم، حيث اصطف الناخبون في طوابير أمام بعض اللجان منذ الساعة الثامنة صباحا، في للإدلاء بأصواتهم.

وفتحت لجان الانتخابات الرئاسية، أبوابها في الساعة التاسعة صباح، اليوم الاحد، أمام 67 مليون مصري فوق 18 عاما يحق لهم التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ عددهم 104 ملايين نسمة.

وتواجد القضاة قبل موعد فتح اللجان، للإشراف على فتح المظاريف التي تحتوي على أوراق التصويت وتأكدوا من وجود الخبر الفسفوري وكافة مستلزمات العملية الانتخابية.

وتوافدت أعداد كبيرة في كل انحاء جمهورية مصر العربية، وشهدت منطقة العباسية توافد طلاب الجامعات الحكومية على اللجان الانتخابية من أجل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

احتفالات وطنية 

وجود الشباب بنسبة كبيرة كان أمرا ملحوظا في أول أيام انتخابات الرئاسة، وتخلل التصويت احتفالا بالعرس الديموقراطي، وشهدت منطقة المنيل ومصر القديمة وأمام نادي المرج الرياضي، احتفالات من المواطنين، والزغاريد، مع الأغاني الوطنية.

وشهدت اللجان الانتخابية بمحافظة بورسعيد، توافد أعداد كبيرة من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وخاصة في أحياء الشرق والعرب ومدينة بورفؤاد.

وعلى أنغام السمسية، خرج مواطنو بورسعيد من كافة طوائفهم ومختلف الأعمار شبابا وشيبا؛ للمشاركة الإيجابية لانتخاب مرشحهم الرئاسي.

مشاركة النساء

شهدت لجنة مدرسة مصطفي كامل بمدينة 15 مايو بدائرة جنوب القاهرة، إقبالا كثيفا من الناخبين في اللحظات الأولي لبدء الانتخابات الرئاسية 2024.

وتصدرت النساء وكبار السن المشهد إذ حرصوا علي التواجد في الساعات المبكرة من اليوم الانتخابي رغم برودة الطقس.

مرشحين الرئاسة 

كذلك أعلنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة بدء سير الانتخابات الرئاسية 2024.

وبدأت غرفة العمليات المركزية لحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، متابعة تصويت المصريين بكافة أنحاء جمهورية مصر العربية، في الانتخابات الرئاسية 2024، حيث بدأت عملها اعتبارًا من التاسعة صباح اليوم الأحد الموافق 10 ديسمبر 2024 مع انطلاق أولى أيام الاقتراع.

وتتابع غرفة العمليات المركزية، وعبر التقنيات المتطورة والتواصل الميداني بالمناديب في اللجان أماكن التصويت وجاهزيتها، مع استمرار الغرفة عملها على مدار الساعة خلال الثلاثة أيام للاقتراع.

رئيس هيئة النيابة الإدارية

مشاركة القادة والمسؤولين

وأدلى المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، بصوته في انتخابات الرئاسة 2024، بمقر لجنة الوافدين بمدينة الإنتاج الإعلامي بالسادس من أكتوبر.

وشارك عدد من النواب للإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية، من بينهم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، والنائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، والمستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب.

وعلى صعيد آخر، قاد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، مسيرة حاشدة، بمدينة نصر، شارك فيها الآلاف من المواطنين والناخبين، للحث على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

ورفعت الحشود التي شاركت في المسيرة أعلام مصر، ورددوا الهتافات الوطنية، الداعية للمشاركة في ماراثون الانتخابات الرئاسية، مؤكدين حرصهم على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري.

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