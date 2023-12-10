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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عبدالله المغازي: إقبال المصريين على اللجان الانتخابية منذ الصباح الباكر فاجأني |فيديو

عبدالله المغازي
عبدالله المغازي

قال عبدالله المغازي معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق ، إنه  تفاجئ بإقبال المصريين على اللجان الانتخابية منذ الصباح الباكر، مؤكداً أن الانتخابات الرئاسية تعكس اللحمة بين الشعب و الدولة الوطنية ومؤسساتها.

 المغازي: المصري يخاف دائماً على دولته

وأضاف عبدالله المغازي خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي عبر فضائية "صدى البلد"، أن الشعب المصري دائماً يُراهن عليه في المواقف الوطنية و التاريخية، و يكون دائماً على قدر الرهانات و يفوز بها.


وأشار عبدالله المغازي معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق إلى أن المصري يخاف دائماً على دولته، معلقاً:" مصر عندما تحتاج شعبها تجده دائما على قدر المسئولية"

 

عبدالله المغازي المصريين مجلس الوزراء الشعب الدولة الوطنية

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