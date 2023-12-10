أدلى النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024.

وترأس النائب محمد أبو العينين وفد برلمان دول البحر المتوسط خلال متابعتهم العملية الانتخابية بالجيزة.

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ورافق النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، وفد من البرلمان الأورومتوسطي، في مسيرة حاشدة داخل محافظة الجيزة، لمتابعة المواطنين المصريين أثناء الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وقاد النائب محمد أبو العينين، مسيرة حاشدة في محافظة الجيزة، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وضمّت آلاف الناخبين المصريين للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الرئاسي.

الانتخابات الرئاسية

وظهر النائب محمد أبو العينين، اليوم الأحد وسط المصريين من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مُوجهًا التحية للمواطنين والحث على المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الرئاسي.

النائب محمد أبو العينين يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

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