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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عزة مصطفى: دائما علمك مرفوع يا مصر.. الانتخابات الرئاسية اليوم مشهد مبهر|فيديو

الإعلامية عزة مصطفى
الإعلامية عزة مصطفى

قالت الإعلامية عزة مصطفى ، "دائماً علمك مرفوع يا مصر، مؤكدة أن هناك إقبالا كبيرا على اللجان الانتخابية اليوم في أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024.


وأضافت عزة مصطفى عبر فضائية "صدى البلد"، أن هناك حشودا من الناخبين للتصويت في الانتخابات الرئاسية في مشهد مبهر و عظيم.


وتابعت عزة مصطفى :"فعلا الشعب المصري مينفعش يتقال عليه غير الشعب العظيم". 

الانتخابات الرئاسية 2024

قال هاني النحاس، مراسل قناة صدى البلد، إنه يتواجد أمام مدرسة تحيا مصر 2 بحي الأسمرات، مشيرًا إلى أن هناك مشاركة من السيدات والرجال والأطفال أيضًا الذي يتابعون لأول مرة انتخابات رئاسية، في ظل وجود أعلام مصر مرفوعة والأغاني الوطنية.


وأضاف هاني النحاس، خلال التغطية الخاصة للانتخابات الرئاسية 2024، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن كبار السن والمرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة حرصوا على المشاركة، موضحًا أنه كان هناك بعض الطوابير الخاصة بالناخبين منذ الساعة الثامنة صباحًا في التجمع الأول وتم اللقاء بعدد من الوزراء مثل وزير التعليم والعدل والإسكان، والجميع كان يدعو الشعب المصري للتواجد وضرورة الإدلاء بأصواتهم أي كان اختيارهم لأي من المرشحين الأربعة.

 


 

 

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