الإعلامي أحمد موسى يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة مدينة الإنتاج الإعلامي

أدلى الإعلامي أحمد موسى بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 أمام لجنة مدينة الإنتاج الإعلامي.

الانتخابات الرئاسية 2024

في سياق متصل رصدت كاميرا قناة صدى البلد، الإقبال على المقار الانتخابية في محافظة أسوان، لمتابعة تصويت المصريين في الانتخابات الرئاسية 2024، التي بدأت اليوم الأحد، وتستمر على مدار 3 أيام.

وقال محمد أبوشنب، مراسل قناة صدى البلد، مع الإعلامية رشا مجدي، في التغطية الخاصة للانتخابات الرئاسية، إن هناك "طوابير" أمام مقار اللجان الانتخابية من أجل التصويت في الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن الشباب يتصدر المشهد الانتخابي في الجيزة.

وأوضح أن محافظة الجيزة تعبر عن نفسها في الانتخابات الرئاسية، وتتصدر المحافظات الأكثر إقبالا من المواطنين في المشاركة بالانتخابات الرئاسية، موضحا أن هناك تسهيلات كثيرة للناخبين من أجل تيسير عملية التصويت بالاستحقاق الرئاسي.