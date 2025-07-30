عماد الدين حسين: مجلس الشيوخ يضم نخبة من الخبراء ويؤدي دورًا استشاريًا مهمًا

قال الكاتب الصحفي، عماد الدين حسين، إنّ طبيعة مجلس الشيوخ تجعله مختلفًا عن مجلس النواب، كونه مجلسًا للنخب والخبرات، ويمارس دورًا استشاريًا في مناقشة مشروعات القوانين والسياسات العامة.

وأضاف "حسين"، في حواره مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج من مصر، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ عدد أعضاء مجلس الشيوخ يبلغ 300 عضو، بينهم 100 يتم انتخابهم بالنظام الفردي، و100 بنظام القائمة المغلقة، بالإضافة إلى 100 عضو يعينهم رئيس الجمهورية، لافتًا، إلى أن المنافسة المباشرة تقتصر على مقاعد الفردي، حيث يتنافس 428 مرشحًا.

وتابع، أنّ نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ عام 2020 كانت أقل من 15%، وهو نمط متكرر في أغلب الدول، مرجحًا ذلك إلى طبيعة المجلس المحدودة الصلاحيات مقارنة بمجلس النواب، بالإضافة إلى اتساع الدوائر الانتخابية، وهو ما يقلل من الحماسة الجماهيرية تجاه انتخاباته.

وأكد، أنه رأى بعينه نخبة من أفضل الكفاءات والخبرات داخل المجلس، من أساتذة جامعات وخبراء في العلوم السياسية، وممثلين عن المرأة، وتنسيقية شباب الأحزاب، مشيرًا إلى أن المجلس ناقش عشرات القوانين بشكل جاد، إلا أن هذه الجهود لم تحظَ بالتغطية الإعلامية الكافية.

