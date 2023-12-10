محافظ دمياط تتفقد اللجان الانتخابية وتشيد بالإقبال الكثيف من المواطنين

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ،جولة تفقدية، للجان الانتخابية مع انطلاق الانتخابات الرئاسية اليوم بعدد ١٤١ مركزا انتخابيا و ١٧٦ لجنة فرعية على مستوى المحافظة وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

حيث تفقدت " المحافظ " اللجان بمدرستي العسكرية الثانوية و اللوزى الثانوية بمدينة دمياط ، وتواصلت مع المستشارين والقائمين على العملية الانتخابية، كما أشادت بالإقبال الكبير من المواطنين والسيدات منذ أن فتحت اللجان أبوابها للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية.

فيما وأكدت " محافظ دمياط " أن المحافظة قد أنهت استعداداتها منذ الأمس، لتجهيز اللجان الانتخابية وتوفير كافة الخدمات اللوجستية بها ، كما تم عقد غرفة عمليات من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمتابعة عملية التصويت على مدار الساعة.