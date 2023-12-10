إيران تعلن بدء مفاوضات مع السعودية لتسيير رحلات جوية مباشرة

أكد رئيس هيئة الطيران المدني الإيرانية، محمد محمدي بخش، اليوم الأحد، عدم وجود أي قيود تتعلق بإطلاق رحلات طيران مباشر بين مدن إيران والمدن السعودية المختلفة.

ولفت المئول الإيراني إلى انطلاق مفاوضات، الأسبوع المقبل، لتسيير رحلات جوية مباشرة بين طهران والرياض، حسبما نقلت وكالة “تسنيم” الإيرانية.

وقال رئيس الهيئة :"لا توجد أي قيود خاصة بإطلاق رحلات مباشرة بين مدن إيران والمدن السعودية المختلفة".



وأضاف بخش: "تنطلق مفاوضات الأسبوع المقبل لتسيير رحلات جوية مباشرة بين طهران والرياض".

وأشار إلى أنه "بتنسيق من جانب السفير الإيراني في الرياض، علي رضا عنايتي، عُقدت عدة اجتماعات مشتركة مع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودية عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج".